Grippe: Richard Ringer sagt Start bei Leichtathik-DM in Nürnberg ab

Europacup-Sieger Richard Ringer vom VfB LV Friedrichshafen hat seinen Start über 5000 Meter bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Sonntag in Nürnberg kurzfristig wegen eines Infektes mit Fieber abgesagt. Der 29-jährige Langstreckenläufer ist bei den Europameisterschaften in zwei Wochen in Berlin vor allem ein Titelanwärter über 10 000 Meter. Beim Europacup in London gewann er über diese Strecke in 27:36,52 Minuten, damit schob er sich an die Spitze der europäischen Jahresbestenliste.

Ringer plant in Berlin ebenfalls einen Start über 5000 Meter. Er war bei der EM 2016 in Zürich auf dieser Distanz Dritter geworden. Der DLV hatte ihn bereits vor den nationalen Meisterschaften als EM-Doppelstarter nominiert.