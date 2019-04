Grindel-Rücktritt: Noch keine Reaktionen von FIFA und UEFA

Zwischen Aulendorf und Otterswang ist es am frühen Dienstagabend zu einem Waldbrand gekommen. Nach Informationen von Aulendorfs Feuerwehrsprecher Peter Sonntag breitete sich das Feuer auf rund 400 Quadratmetern in einem Wald etwas abseits eines Gemeindeverbindungswegs aus. Ein Passant hatte das Feuer frühzeitig bemerkt. Das, und die Tatsache, dass der Wald nicht besonders dicht und nicht trocken war, habe, so Sonntag, verhindert, dass das Feuer sich schneller ausbreitet.