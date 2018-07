Griechenland trotz Niederlage im EM-Viertelfinale

Vilnius (dpa) - Griechenland hat bei der Basketball-EM in Litauen als fünftes Team das Viertelfinale erreicht.

Die Griechen konnten sich in Vilnius sogar eine 67:83 (39:42)-Niederlage gegen Russland leisten, das durch den hochverdienten Sieg in der Runde der letzten Acht den starken Spaniern und Franzosen aus dem Weg geht. Der Europameister von 2007 bleibt damit ungeschlagen in diesem EM-Turnier. Bester Werfer der Russen war Center Timofej Mosgow mit 19 Punkten.

Neben den Russen und Griechen hat sich Mazedonien als drittes Team der Gruppe F durch das 68:59 über Slowenien für das Viertelfinale qualifiziert. Die Slowenen und Finnland ermitteln in einem Endspiel am 12. September den letzten Teilnehmer aus dieser Gruppe.

Die vom ehemaligen Bundestrainer Henrik Dettmann betreuten Finnen gewannen in Vilnius gegen Georgien mit 87:73 (36:33) und feierten in der Zwischenrunde damit ihren ersten Sieg. Bester Werfer bei den Skandinaviern war Mikko Koivisto mit 14 Punkten. Der frühere Frankfurter Kimmo Muurinen glänzte mit elf Zählern und neun Rebounds. Die Georgier bleiben dagegen sieglos und haben keine Chance mehr, die K.o.-Runde zu erreichen.