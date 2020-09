Grieche Tsitsipas im Viertelfinale in Hamburg

Seit Mittwochabend gilt das österreichische Bundesland Vorarlberg als Risikogebiet. Viele Menschen in der Region sind verunsichert, was sie jetzt noch möglich ist – und was nicht. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Grundsätzlich gilt: Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss zwei Wochen in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als zwei Tage ist.

Auch während der Quarantäne-Zeit kann ein Corona-Test gemacht werden.