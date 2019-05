Greuther Fürth zieht Kaufoption bei Seguin

Die SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Paul Seguin länger an den Verein gebunden. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, zog er die Kaufoption für den im Winter vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Profi.

Der 24-Jährige bekam bei den Franken einen Dreijahresvertrag. In bislang zehn Ligaspielen für das Kleeblatt gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Am Montag hatte schon Kapitän Marco Caligiuri seinen Vertrag verlängert. Der 35 Jahre alte Abwehrspieler geht damit im Sommer in seine insgesamt neunte Saison bei den Franken.

