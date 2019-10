Greuther Fürth mit Heimsieg gegen Dynamo Dresden

Am Donnerstagnachmittag ließ Andreas Ruland, Sana-Regionalgeschäftsführer, im Landratsamt die Bombe platzen: Die Sana will zum 30. Juni 2020 das Krankenhaus in Riedlingen schließen.

Wir werden die stationäre Versorgung zum 30. Juni 2020 aufgeben.

Sana an die Mitarbeiter

Am Abend wurden dann Mitarbeiter informiert. Von der geplanten Schließung wären 90 Mitarbeiter, davon 60 in Vollzeit, betroffen. Landrat Dr. Heiko Schmid zeigte sich „fassungslos“ und „von Sana überrumpelt“.