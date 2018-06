Greis pausiert in Oberhof und Nove Mesto

Oberhof (dpa) - Zwei Monate vor dem Start der Heim-WM in Ruhpolding legt Biathlon-Olympiasieger Michael Greis eine zweiwöchige Wettkampfpause ein. Der 35-Jährige lässt nach Rücksprache mit den Trainern den Weltcup in Oberhof und in der Woche darauf die Station in Nove Mesto aus.

„Ich habe die Teamchallenge auf Schalke noch mal als Testwettkampf genommen und musste erkennen, dass die Sache mit meinem Fuß noch nicht so weit ist, wie ich es mir erhofft habe. Deshalb haben wir vor allem mit Blick auf die Heim-WM entschieden, jetzt etwas Luft ranzulassen“, erklärte Greis seinen Verzicht.

Greis hatte sich im August im Trainingslager beim Fußballspielen eine Syndesmose-Ruptur mit knöchernem Ausriss zugezogen und wurde operiert. Der Gesamtweltcup-Sieger von 2007 musste daraufhin sechs Wochen pausieren. Dieser Trainingsrückstand hatte sich in den ersten Weltcups bemerkbar gemacht. Greis konnte läuferisch mit der Spitze nicht mithalten, und auch am Schießstand fehlte die letzte Treffsicherheit. „Ich werde jetzt regenerieren und trainieren und dann versuchen, in Antholz wieder voll einzusteigen“, erklärte Greis.

Damit wird Florian Graf am Donnerstag in der Staffel den Platz von Greis einnehmen. Zudem werden Simon Schempp, Andreas Birnbacher und Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer laufen. Für Greis rückt Daniel Böhm in den Weltcup-Kader.