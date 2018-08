Greipel wechselt zu Zweitdivisionär Fortuneo-Samsic

Radstar André Greipel hat einen neuen Arbeitgeber für die kommende Saison gefunden. Der 36-Jährige aus Hürth unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Team Fortuneo-Samsic. Das teilte der französische Zweitdivisionär mit.

„Ich möchte meine sportlichen Qualitäten, aber auch meine Persönlichkeit und meine Erfahrung einbringen. Ich kann es kaum erwarten, meine neue Rolle in diesem neuen Umfeld zu entdecken“, erklärte Greipel. Fortuneo-Samsic nahm in diesem Jahr dank einer Wildcard an der Tour de France teil. Kapitän der bretonischen Equipe ist der Franzose Warren Barguil, der im Jahr 2017 das Bergtrikot der Frankreich-Rundfahrt gewann.

Der elfmalige Tour-de-France-Etappensieger Greipel stand in den vergangenen acht Jahren beim belgischen Lotto-Soudal-Rennstall unter Vertrag, konnte sich aber genauso wie sein langjähriger Anfahrer Marcel Sieberg mit diesem nicht auf eine Verlängerung einigen. Seit einigen Wochen war von Schwierigkeiten bei den Verhandlungen zwischen dem gebürtigen Rostocker und seinem langjährigen Team zu hören. Der gleichaltrige Sieberg soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum Bahrain-Merida-Team um Vincenzo Nibali stehen.

Während der 105. Tour de France hatte Lotto Soudal das Ende der Zusammenarbeit verkündet. Sowohl Greipel als auch Sieberg hatten das Rennen auf der zwölften Etappe vorzeitig beendet.

