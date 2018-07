Green komplettiert Ulms Kader

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat den Guard Javonte Green verpflichtet. Der 1,96 Meter große Profi aus den USA spielte zuletzt für den italienischen Zweitligisten Pallacanestro Alma Trieste und erhält einen Vertrag bis Sommer 2019, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der 25-Jährige gilt als guter Rebounder. Das war schon am College so, wo er als erst zweiter Athlet in der Historie der Big South Conference die Schallmauer von 1000 Rebounds und 1500 Punkten durchbrach. In Europa spielte Green bislang in Spanien und Italien. Zunächst spielte er in der dritten spanischen Liga für Marin Peixe Galego, dann in der zweiten italienischen Liga für Pallacanestro Alma Trieste. Mit den Italienern wurde Green Meister, er selbst wurde als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. „Javonte wird unsere Allzweckwaffe sein. Auf den Positionen 3, 4 und 2 einsetzbar, besticht er durch seine Athletik sowie seine Bissigkeit beim Rebound und in der Verteidigung“, wird Ulms Trainer Thorsten Leibenath in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit Green – dem fünften Zugang der Ulmer – sei der Kader für die kommende Saison komplett.

Ulms Kader für die Saison 2018/19: Per Günther, Ryan Thompson, Ismet Akpinar, Isaac Fotu, Katin Reinhardt, David Krämer, Till Pape, Mate Fazekas, Nicolas Möbus, Christoph Philipps, Marius Stoll, Patrick Miller (neu), Dwayne Evans (neu), Maximilian Ugrai (neu), Javonte Green (neu), Gavin Schilling (neu).