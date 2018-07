Grand-Prix-Finale: Savchenko/Szolkowy optimistisch

Tokio (dpa) - Die zweimaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko/Robin Szolkowy gehen optimistisch in das Grand-Prix-Finale in Tokio.

Das Finale der besten sechs Paare aus der Grand-Prix-Serie wird der erste Härtetest für das Paar aus Chemnitz, denn hier treffen sie das erste und das letzte Mal vor den Olympischen Spielen auf ihre stärksten Konkurrenten, die Chinesen Shen Xue/Zhao Hongbo.

„Das Training war gut, sie haben sich gefangen. Wir hoffen, die Leistung von Kanada zu wiederholen“, sagte Trainer Ingo Steuer nach der ersten Trainingseinheit in Tokio. Am 3. Dezember starten Savchenko/Szolkowy mit dem Kurzprogramm ins Finale. Nach ihrem Triumph bei Skate Canada vor anderthalb Wochen, wo die Sachsen eine neue Höchstpunktzahl erzielten und auch die erste perfekte Note „10“ von einem Preisrichter für die Präsentation ihrer neuen Kür zur Filmmusik „Jenseits von Afrika“ erhielten, lief es allerdings zunächst nicht gut, wie Steuer berichtete: „Robin war erkältet, und Aljona hatte schwer mit dem Jetlag zu kämpfen. Aber wir sind trotzdem die Programme gelaufen.“

Voll trainieren konnten die dreifachen Europameister jedoch nicht. Am Montag standen sie noch wenige Stunden vor ihrer Abreise nach Japan auf dem Eis. Szolkowy fühlte seine Erkältung noch bei der Ankunft in Tokio.

Der Paarlauf-Wettkampf ist der am besten besetzte im Finale. Die Favoriten für die Olympischen Spiele in zwei Monaten sind alle am Start: Neben Savchenko/Szolkowy und den nach zweijähriger Pause in den Wettkampfsport zurückgekehrten dreifachen Weltmeistern Shen/Zhao gehören dazu die Ex-Weltmeister Pang Qing/Tong Jian (China), die WM- Dritten Yuko Kavaguti/Alexander Smirnow (Russland), die Vize- Weltmeister Dan Zhang/Hao Zhang (China) sowie die Russen Maria Muchortowa/Maxim Trankow. Wie in den Vorjahren konnten Savchenko/Szolkowy sich als einzige deutsche Eiskunstläufer für diesen ersten Saisonhöhepunkt qualifizieren.