Grand Prix auf dem Sachsenring droht Verschiebung

Baden-Württembergs Landesregierung hat am Donnerstagmorgen ihren Fahrplan für einen langsamen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen erklärt. Details sollen bis Freitagabend festgezurrt werden, die entsprechenden Regeln treten am Montag in Kraft. Alle 14 Tage soll überprüft werden, ob die Maßnahmen wirken, ob Lockerungen oder im schlimmsten Fall erneute Einschränkungen erforderlich sind. Hier die ersten Informationen im Überblick.

Wann öffnen die Schulen?