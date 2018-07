Grünen-Politiker Özdemir kritisiert Özil deutlich

Grünen-Politiker Cem Özdemir hat Fußball-Nationalspieler Mesut Özil nach dessen Erklärungen zu Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan scharf kritisiert.

„Es ist sehr bedauerlich, wie sich Özil jetzt äußert. Damit spielt er denen einen Steilpass zu, die unsere Demokratie ablehnen hier wie dort“, teilte Özdemir mit. Zuvor hatte Özil die Mitte Mai in London entstandenen Fotos verteidigt. Es war seine erste öffentliche Äußerung in der Angelegenheit.

Özdemir schrieb in einer Medienmitteilung: „Mit dem Alleinherrscher Erdogan zu posieren empfinde ich als respektlos denen gegenüber, die in der Türkei gegängelt werden oder willkürlich im Gefängnis sitzen. Respekt zolle ich nur Demokraten.“ Er sei froh, dass hier in Deutschland viele Deutsch-Türken leben, die sich gerade wegen ihrer Wurzeln für eine demokratische Türkei aussprächen. „Denen ist Mesut Özil in seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden.“

Der frühere Grünen-Chef hatte Kritik an Özil in der vergangenen Woche in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ als mittlerweile „eindeutig rassistisch grundiert“ bezeichnet.

