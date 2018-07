Grün-Einsatz bei Volleyball-EM rückt näher

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Comeback von Ausnahme-Volleyballerin Angelina Grün bei der EM in zwei Wochen wird immer wahrscheinlicher. Nach mehr als dreijähriger Abstinenz steht die 31-Jährige im 14 Spielerinnen starken Kader von Bundestrainer Giovanni Guidetti für die Testspiele in der Türkei.

„Natürlich wissen wir um ihre Qualitäten, womit sie das Team verstärken kann. Wir werden jetzt schauen, wie die beiden Testspiele in der Türkei verlaufen und dann gehen wir in die finale Vorbereitungsphase“, kündigte der Bundestrainer an.

Nach ihrem gescheiterten Olympia-Anlauf im Beachvolleyball hatte sich Grün überraschend beim Hallen-Nationalteam zurückgemeldet. Die Außenangreiferin hat bislang 272 Einsätze in der Nationalmannschaft zu Buche stehen und wurde gleich neunmal zur „Volleyballerin des Jahres“ gekürt. Ihr letztes Länderspiel hatte sie 2008 absolviert. Bei der EM-Vorrunde in Belgrad treffen die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes vom 24. September an auf die Ukraine, Frankreich und Serbien.

Mitteilung DVV