Gonzalez sei Dank: VfB Stuttgart bezwingt den FC St. Pauli mit Glück

Erleichterung und die Erkenntnis: Der VfB kann es auch schmutzig. Wieder keine gute Partie gemacht. Spielerisch nicht optimal und dennoch mit der vollen Punkteausbeute. Der Last-Minute-2:1 (0:1)-Sieg gegen den FC St. Pauli bot alles, was man sich als Fan des VfB Stuttgart nicht wünscht - bis auf die 90. Minute.

Unachtsamkeit, Ungenauigkeit, Abstimmungsschwierigkeiten: Noch greifen die Automatismen nach dem Umbruch nicht und das wird auch noch eine Weile so gehen, ist sich selbst Trainer Tim Walter sicher. Doch geschenkt an einem Tag, an dem die Stuttgarter wieder voll in der Aufstiegsspur sind. Eine starke Schlussphase ab der 60. Minute sicherte den Schwaben den Sieg und lässt das kurz aufkommende Brodeln und Bruddeln in der Kurve verstummen.

Abstimmungsprobleme nutzen den Gegnern

Dabei setzte sich im Spiel des absoluten Aufstiegsfavoriten das fort, was sich nicht nur gegen Heidenheim, sondern auch schon während des Pokalspiels beim FC Hansa Rostock angedeutet hatte. Die Unachtsamkeiten beziehungsweise feinen Abstimmungsprobleme, die die Systemumstellung von Walter mit sich brachten, können zu leicht vom Gegner ausgenutzt werden. Zudem kommt der VfB noch zu wenig eigenen Möglichkeiten, auch wenn sie diese gegen St. Pauli konsequent nutzten.

Den Ball mit 91 km/h am Tor vorbei

Dabei hätte der VfB auch schnell führen können. Pascal Stenzel war es, der in der 11. Minute den Hammer auspackte und den Ball mit 91 km/h per Weitschuss nur knapp am Kasten von Robin Himmelmann vorbei setzt. Doch war diese Chance sowie ein Kopfball von Santiago Ascacibar (27.) alles, was der VfB in der ersten Hälfte an Torschüssen produzierte.

Anders dagegen die Gäste aus Hamburg, auch wenn der VfB deutlich mehr Ballbesitz hatte. Mit schnellen Kontern kamen die Gäste immer wieder zügig vor VfB-Schlussmann Gregor Kobel, der sich dann in der 18. Minute Mats Möller Daehli geschlagen geben musste. Ein Pass in den Rücken der Abwehr - und Daehli schiebt den Ball ins untere rechte Ecke.

Gonzalez und Kempf: So kam der Ausgleich

Doch dann ging der Kapitän voran, kam die Minute von Marc-Oliver Kempf. Zwar nicht unbedingt die ausgeklügeltste Art, dennoch anscheinend eine der wenig praktikablen. Wie schon in Rostock musste ein Eckball herhalten. Gonzales Castro (60.) spielt den Ball Richtung Elfmeterpunkt. Kempf nimmt den Ball direkt und versenkt ihn im Tor. 1:1.

Doch damit nicht genug. Angestachelt war nun der VfB am Drücker. Borna Sosa flankt aus dem Halbfeld, da lauert González, der das Zuspiel aus vollem Lauf Volley nimmt und die Schwaben und ihre Anhänger in einen unerwarteten Freudentaumel stürzt.

Dennoch dauert es offensichtlich noch, bis das Waltersystem vollkommen greift. Und hatte der Trainer auch selbst gesagt: „Momentan prasseln viele Einflüsse auf die Jungs ein – sowohl im körperlichen Bereich durch das Spiel am Montag als auch im psychischen Bereich, weil ich versuche, viele neue Dinge an sie heranzubringen und alte Muster aufzubrechen. Das bedeutet eine Doppelbelastung, für die Beine und den Körper sowie für den Kopf.“

Für einen Sieg gegen St. Pauli reichte es dennoch.