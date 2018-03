Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez hat am Mittwoch wegen eines leichten grippalen Infekts nicht am Training des VfB Stuttgart teilgenommen. Das teilte der Fußball-Bundesligist via Twitter mit.

Ein Einsatz des 32-Jährigen am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg sei aber aktuell nicht in Gefahr, sagte ein VfB-Sprecher auf Nachfrage.

VfB-Tweet

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga