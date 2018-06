Gomez mit Fortschritten - Compper trifft für Florenz

Florenz (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Mario Gomez macht nach seiner langwierigen Knieverletzung Fortschritte und steht vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining.

„Es sollte nicht mehr viel fehlen“, sagte ein Sprecher seines Vereins AC Florenz. Gomez' Teamkollege Marvin Compper hat unterdessen seinen ersten Treffer für den Serie-A-Club gefeiert. „Ein sehr wichtiges Tor, auch für mich war es wichtig, schließlich für Florenz getroffen zu haben“, sagte der Ex-Hoffenheimer nach seinem Siegtreffer zum 2:1 über Zweitligist AC Siena im Viertelfinale des italienischen Pokals.

Der 28 Jahre alte Gomez, der im Sommer vom FC Bayern in die Serie A gewechselt war, fehlt seinem Club seit mehr als vier Monaten wegen eines Innenbandteilrisses und einer Sehnenentzündung im Knie. „Die Rückkehr von Gomez ist nicht mehr weit“, sagte Trainer Vincenzo Montella. Der „Corriere dello Sport“ berichtete, Gomez werde in der kommenden Woche ins Teamtraining zurückkehren und möglicherweise schon am darauffolgenden Sonntag im Auswärtsspiel gegen Cagliari Calcio wieder im Kader stehen. Im Hinspiel gegen die Sarden hatte sich Gomez Mitte September seine schwere Knieverletzung zugezogen.

Sein Teamkollege Compper traf unterdessen das erste Mal im Trikot des AC Florenz. „In Deutschland habe ich schon einige Tore gemacht und jetzt war es für mich auch wichtig, dem italienischen Publikum zu zeigen, dass ich Tore schießen kann“, sagte der 28 Jahre alte Abwehrspieler, der vor einem Jahr von 1899 Hoffenheim nach Italien gewechselt war. In Florenz konnte sich Compper bislang jedoch noch nicht richtig durchsetzen, in dieser Saison kommt er erst auf fünf Liga-Einsätze und fünf Partien in der Europa League.

„Compper, ein Geschenk für Montella“, titelte der „Corriere dello Sport“ nach dem entscheidenden Tor des ehemaligen deutschen Nationalspielers, der bislang eine Partie für die DFB-Elf absolviert hat. „Erledigt seine Aufgaben in der Abwehr und schießt ein wichtiges Tor.“ Auch die „Gazzetta dello Sport“ lobte den Siegtorschützen: „Verteidigt seinen Bereich, dann erobert er die gegnerische Hälfte.“

