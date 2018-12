Gomez-Doppelpack erlöst den VfB Stuttgart

Manchmal bringen auch gute Taten nur wenig. Für sehr schwäbische 18,93 Euro bot der VfB Stuttgart diverse Tickets in der Untertürkheimer Kurve für das Duell gegen Hertha BSC an, allein: Viele Plätze in der Mercedes-Benz-Arena blieben trotzdem leer, 47.680 Zuschauer waren es. Bei klirrenden zwei Grad Kälte ein Duell zweier Lazarette anzuschauen, die zudem die zwei laufschwächsten und nicht immer ästhetischsten Teams der Fußball-Bundesliga sind, war offenbar nicht jedermanns Sache am Samstag.

Akolo erstmals seit drei Monaten auf dem Platz

Immerhin: Beide Trainer brachten entgegen erster Befürchtungen doch zwei vollständige Teams zustande. VfB-Trainer Markus Weinzierl konnte sich sogar den Luxus erlauben, den wieder einsatzfähigen Spielmacher Daniel Didavi, Flügelflitzer Tassos Donis und Borna Sosa auf der Bank zu lassen. Erstmals seit drei Monaten durfte dafür der Kongolese Chadrac Akolo in der Startelf ran, er bildete neben Mario Gomez und Nicolas Gonzalez den zumindest offiziellen Dreimann-Sturm im ungewohnten 4-3-3 von Weinzierl. Hertha-Coach Pal Dardai widerum hatte trotz des Ausfalls seiner Stammkräfte in der Abwehr und im Mittelfeld ohnehin noch Alternativen – Jordan Torunarigha (19) etwa gilt als eines der größten deutschen Talente in der Innenverteidiung.

Abspiele zu hoch, zu weit, zu kurz

Dass beide Teams allerdings kaum eingespielt sind, merkte man vor der Pause des Öfteren. In zahllosen Aktionen gerieten Abspiele zu hoch, zu weit oder zu kurz, jedenfalls selten an den Nebenmann, VfB-Rechtsverteidiger Andreas Beck misslang sogar ein Einwurf. Der Ligasechste Berlin, zuletzt mit zwei Siegen in der Fremde, hatte nach 30 Minuten 66 Prozent Ballbesitz, machte aber zu wenig draus. Ex-VfB-Torjäger Vedad Ibisevic hatte nach 29 Minuten noch die größte Chance, sein Abschluss nach Derida-Flanke ging aber links am Pfosten vorbei. Der VfB aber war viel zu passiv, zu einfallslos, zu behäbig, und das rächte sich. In der 38 Minute tankten sich die Berliner rechts durch, Ibisevic, von Timo Baumgartl nicht eng genug bewacht, passte auf Sturmpartner David Selke, und der legte ab auf Maximilian Mittelstädt, dessen Schuss Torhüter Ron-Robert Zieler nicht mehr entscheidend ablenken konnte: 0:1, wieder einmal hatte die Hertha ihre Effizienz unter Beweis gestellt.

Diese Taktik reicht auf Dauer nicht

Die Taktik des VfB, durch Niederlagen der Konkurrenten Hannover, Düsseldorf oder Nürnberg ab und an einen Platz gutzumachen, wie am Freitag schon zum dritten Mal in dieser Saison passiert, dürfte auf Dauer nicht reichen. Irgendwann wird Stuttgart selbst etwas Produktives zustande bringen müssen, will der Club nicht absteigen, das war nun klar. Zur Pause setzte es dementsprechend Pfiffe, aber Weinzierl reagierte nicht. Nach 56 Minuten brachte er dann Donis für Gonzalo Casto, der zuvor einen fatalen und beinahe letalen Fehlpass gespielt hatte.

Stuttgart tat nun mehr, dennoch war der Ausgleich schmeichelhaft: Mario Gomez entwischte nach Kopfballvorlage von Gonzalez den Innenverteidigern und drückte den Ball über die Linie (64.) - das erste Tor des Ex-Nationalstürmers nach 700 Minuten. Donis hatte das Tor übrigens eingeleitet, mit einer starken Flanke auf den zweiten Pfosten. Akolo hatte nach Insúa-Flanke die nächste Chance, scheiterte aber per Kopf knapp an Torhüter Rune Jarstein (74.). Der VfB machte nun Druck, war klar engagierter – und belohnte sich. Wie befreiend ein Tor für einen Knipser sein kann, sah man prompt: Kapitän Christian Gentner flankte auf seinen Spezl Gomez, und der Unbewachte traf erneut – mit einem Traumkopfball ins lange Eck (76.).

Es war der 170. Treffer des gebürtigen Riedlingers in der Bundesliga, und es war das Siegtor – auch dank Zieler, der einen Kopfball von David Selke (87.) glänzend entschärfte. Mit dem Sieg festigte der VfB Rang 15, er ist nun punktgleich mit Augsburg und hat zumindest drei Zähler Vorsprung vor Platz 17.