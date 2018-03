Golubjew Rothenbaum-Sieger - Mayer Liebling

Hamburg (dpa) - Andrej Golubjew aus Kasachstan hat die German Open am Rothenbaum gewonnen, der neue Liebling des wieder erwachten Traditionsturniers ist aber Florian Mayer.

Die Hamburger Tennisfans trugen den Bayreuther mit La-Ola-Wellen und Sprechchören ins Halbfinale, doch da wollten die Beine des 26-Jährigen nach den Strapazen der letzten Wochen nicht mehr. „Ich war vor Wimbledon vier Wochen außer Gefecht. Man hat gesehen, wie fit ich wieder bin, doch jetzt bin ich einfach platt und glücklich“, sagte Mayer nach dem 6:7 (6:8), 4:6 gegen Golubjew in der Vorschlussrunde. Für den Davis-Cup-Spieler, der die Asche gar nicht so mag, war die Woche ein kleines Sommermärchen auf Sand.

Im Endspiel dominierte Golubjew mit seinen harten GrundlinienSchlägen gegen den Wimbledon-Doppelsieger Jürgen Melzer in eineinhalb Stunden mit 6:3, 7:5 und gewann erstmals ein ATP-Turnier für Kasachstan. Drei Wochen nach dem großen Erfolg in Wimbledon an der Seite von Philipp Petzschner (Bayreuth) spielte die Nummer 15 der Welt aus Österreich ein Klasse-Turnier - am Ende reichte es nicht für den dritten Titel. Golubjew, der als Nummer 82 der Welt auch Titelverteidiger Nikolaj Dawidenko ausgeschaltet hatte, wurde mit 228 000 Euro entlohnt und wird in der Weltrangliste in die Top 50 vorstoßen.

„Ich habe nie gedacht, dass ich meinen ersten Titel auf Sand gewinne“, sagte der Russe, der sich vor zwei Jahren entschied, im Davis Cup für Kasachstan zu spielen und den Pass zu wechseln. „Vielleicht kaufe ich meiner Familie jetzt eine Wohnung“, meinte der strahlende Golubjew, der mit seiner ukrainischen Freundin seit Jahren bei Turin lebt.

Auch Mayer reist mit großem Selbstvertrauen aus dem Norden ab, vor allem der Kraftakt im Viertelfinale gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Juan Carlos Ferrero hat ihm jede Menge Respekt in der Tennis-Szene eingebracht. „Florian hat hier fantastische Matches gespielt“, sagte Davis-Cup-Kapitän Patrick Kühnen. Er wird an dem Bayer als zweitem Einzelspieler neben dem gesetzten Philipp Kohlschreiber für das Abstiegsspiel vom 17. bis 19. September gegen Südafrika nicht vorbeikommen.

Besonders liebgewonnen haben die Fans seine etwas unorthodoxe Spielweise mit der eingesprungenen beidhändigen Rückhand, die unter den 8000 Zuschauern auf dem Centre Court Beifallsstürme auslöste. „Die Erfahrung hier und auch in der letzten Woche in Stuttgart gibt mir Selbstvertrauen für den Rest des Jahres“, sagte die Nummer 54 der Welt - mit den 180 Punkten von Hamburg wird er weiter nach oben klettern im ATP-Ranking. Das Preisgeld von 50 000 Euro ist auch nicht zu verachten, nach den Final-Teilnahmen 2005 und 2006 im polnischen Sopot war es sein größter Erfolg.

„Florian war kaputt und müde, aber er hat nicht aufgegeben. Er war ein Vorbild“, sagte Michael Stich in seiner Bilanz. In seinem zweiten Jahr als Turnierdirektor hatte er sich neben gutem Wetter auch das Weiterkommen deutscher Profis erhofft. Mit mehr als 60 000 Besuchern während der Woche zeigte er sich zufrieden. Die junge deutsche Tennis-Generation mit Lokalmatador Julian Reister, der im Achtelfinale ausschied, sei professionell und zeige guten Sport. Nicht zufrieden äußerte sich Stich über die TV-Präsenz: Das Finale werde zwar in 45 Ländern übertragen, die Übertragung von Sport1 mit dem mehrmaligen Ausklinken in Mayer-Matches müsse aber analysiert werden.