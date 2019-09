Golfer Ritthammer nun Zweiter in Winsen - MacIntyre führt

Von Schwäbische Zeitung

So schnell wird die 51-jährige Frau aus Rankweil diesen Vorfall nicht vergessen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 4. September, auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Rankweil.

Trotz des Zusammenpralls fuhr der Fahrer weiter Die Frau wollte in den Einkaufsmarkt und ging dabei vor einem vor dem Eingang stehengebliebenen Lkw vorbei in Richtung Geschäftseingang. In diesem Moment fuhr der Wagen los und erfasste die Frau frontal.