Golfer Kaymer vorzeitig ausgeschieden

Der ehemalige Open-de-France-Sieger Martin Kaymer hat bei dem Traditionsturnier vor den Toren von Paris einen erneuten Rückschlag einstecken müssen.

Der 33 Jahre alte Golfprofi aus Mettmann verpasste mit insgesamt 153 Schlägen klar den Cut und schied nach zwei Tagen vorzeitig aus.

„Abhaken. Analysieren. Nach vorne schauen“, schrieb Kaymer auf seiner Facebook-Seite. Die Führung bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Event der European Tour übernahm der Schwede Marcus Kinhult mit 136 Schlägen.

Das Turnier im Le Golf National dient als Generalprobe für den Ryder Cup, der Ende September auf diesem Platz ausgetragen wird. Kaymer unterliefen auf dem schweren Par-71-Kurs viele Fehler und konnte nicht an seine starke Form der Vorwoche anknüpfen. Am vergangenen Sonntag hatte der zweimalige Major-Sieger mit dem zweiten Platz in Pulheim sein bisher bestes Ergebnis des Jahres eingespielt. Nun droht der Ryder-Cup-Held von 2012 sein großes Saisonziel wieder aus den Augen zu verlieren: die fünfte Teilnahme am Kontinentalvergleich der besten Golfer aus Europa und den USA.

Auch der Düsseldorfer Maximilian Kieffer und Marcel Siem (beide 151) aus Ratingen verpassten bei der Open de France die Qualifikation für die beiden Runden am Wochenende.

Leaderboard

Facebook-Statement Kaymer