Golf-Turnier in München: Kaymer fällt zurück

Von Schwäbische Zeitung

Ein bereits am Mittwoch auffälliger 33-Jähriger hat am Donnerstag erneut die Polizei beschäftigt. Sie war verständigt worden, nachdem sich der Mann gegen 17.20 Uhr am Bahnhof in Herbertingen aufgrund seiner starken Alkoholisierung aggressiv gegenüber Passanten zeigte.

Eine Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass der Mann ohne fremde Hilfe nicht mehr gehen konnte und deshalb auch bereits zu Sturz gekommen war. Verletzt hat er sich hierbei nicht.