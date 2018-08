Golf-Giganten Woods und Mickelson spielen um Millionen

Anfang der 2000er Jahre waren Tiger Woods (42) und Phil Mickelson (48) erbitterte Konkurrenten auf dem Golfplatz, jetzt tragen sie ihre nicht mehr ganz so ernste Fehde in einem millionenschweren Privat-Duell aus.

Die US-Superstars spielen am 23. November bei einem Showmatch auf dem Shadow Creek Golf Course in der US-Spielerstadt Las Vegas um neun Millionen Dollar. Der Sieger bekommt die gesamte Summe.

Die Kontrahenten von einst sind nun Freunde, die sich gerne mit kleinen Sticheleien gegenseitig aufziehen. „Ich wette, du denkst, das sind die einfachsten neun Millionen Dollar, die du je verdienen wirst“, twitterte der fünfmalige Major-Sieger Mickelson in Richtung Woods. Der 14-malige Major-Champion antwortete prompt: „Denkst du, dass du damit das Recht zum Angeben erworben hast?“

Das Mann-gegen-Mann-Duell der beiden Publikumslieblinge wird live im US-Fernsehen übertragen. Beide Profis sollen während des Spiels auch Mikrofone tragen, damit die Fans die Frotzeleien live mitbekommen.

