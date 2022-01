Gojowczyk scheidet bei Turnier in Melbourne aus

Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk ist mit einer Niederlage ins neue Tennis-Jahr gestartet.

Der Weltranglisten-86. aus München verlor beim ATP-Turnier in Melbourne in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald deutlich mit 0:6, 3:6. Zweiter deutscher Teilnehmer bei dem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist der Schwarzwälder Dominik Koepfer. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 17. Januar.



