Gojowczyk in Genf in der zweiten Runde - Mayer raus

Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Genf als einziger deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht. Der 28 Jahre alte Münchner gewann gegen den Kroaten Ivo Karlovic mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:1).

Im Achtelfinale trifft Gojowczyk nun auf den an Nummer 4 gesetzten Spanier David Ferrer.

Zuvor war Routinier Florian Mayer in der Auftaktrunde gescheitert. Der 34 Jahre alte Bayreuther, der nach den US Open im Spätsommer seine Profikarriere beenden wird, verlor 3:6, 2:6 gegen Bernabe Zapata Miralles. Auch Qualifikant Dominik Köpfer aus Donaueschingen schied nach einem 3:6, 4:6 gegen den Argentinier Guido Pella aus.

Schon am Sonntag hatte der an Nummer acht gesetzte Hamburger Mischa Zverev sein Auftaktmatch verloren. Das mit gut 560 000 Euro dotierte Sandplatzturnier dient den teilnehmenden Profis als letzter Test vor den am Sonntag beginnenden French Open in Paris.

Tableau