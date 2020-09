Götze-Rückkehr zu den Bayern? - Flick: „Aktuell kein Thema“

An der Ludwig-Uhland Realschule (LURS) in Tuttlingen gibt es einen Corona-Fall. Ein Sechstklässler wurde positiv auf das Virus getestet. Nun muss die betroffene Klasse samt der Familienmitglieder für 14 Tage in Quarantäne.

Insgesamt 29 Schüler müssen für die kommenden zwei Wochen zu Hause bleiben. Wie Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Mittwochvormittag mitteilt, sei die Klasse bereits in Quarantäne geschickt worden und wird am Mittwoch und Donnerstag auf das Virus getestet.