Goc strebt berufliche Zukunft im Eishockey an

Von Aalener Nachrichten

In Heidenheim waren es am Samstag zwischen Mitternacht und 1 Uhr zwei Gruppen, die sich bei einer Schule und auf einem Parkplatz aufhielten. Die Polizei informierte die jungen Menschen, dass dies nicht erlaubt ist und schickte die acht beziehungsweise 20 Personen in Kleingruppen weg.