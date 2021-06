Gnabry sicher: Sané wird noch überzeugen - Lob für Musiala

Wenn es in den vergangenen 35 Jahren in Tuttlingen um Musik ging, dann führte an ihm kein Weg vorbei: Klaus Steckeler. Vergangene Woche ist der langjährige Leiter der Musikschule und passionierte Musiker im Alter von 68 Jahren gestorben. Für seine Familie und Freunde kam sein Tod viel zu früh.

Eigentlich hatte Klaus Steckeler sich im Ruhestand vorgenommen, das zu machen, worauf er richtig Lust hatte: Musik. Er hatte eine Band gemeinsam mit seinem Bruder, vor allem bei der Fasnacht waren sie nicht wegzudenken.