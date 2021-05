Gladbachs Eberl: Rose „komplett vertragskonform“ verhalten

Auf diesen Moment haben die Gastronomen in Sigmaringen fast sieben Monate warten müssen. Jetzt steht der erste Öffnungsschritt an. Das Landratsamt hat am Donnerstag offiziell festgestellt, dass die Inzidenz im Kreis seit fünf Werktagen unter der entscheidenden Marke von 100 liegt.

Das heißt: Zwei Tage später, also am Samstag, geht es für die Gastronomie und Hotellerie wieder los. Doch nur weil die Wirte öffnen dürfen, heißt das noch lange nicht, dass das auch alle direkt wollen.