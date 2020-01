Gladbacher Hofmann: „Sehr, sehr gierig auf Erfolg“

Der Iran hat in der Nacht zum Mittwoch mit einem Vergeltungsangriff auf US-Militärbasen im Irak auf die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftschlag reagiert. Zugleich kam es am Mittwochmorgen zum Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran. Zudem gab es ein Erdbeben in der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr. Die Faktenlage zu diesen Ereignissen in der Region und möglichen Zusammenhängen ist noch weitgehend unklar.