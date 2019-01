Gladbach kann wieder mit Hazard planen

Borussia Mönchengladbach kann im Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky) wieder auf Thorgan Hazard zurückgreifen.

Der mit neun Treffern zweitbeste Torschütze des Tabellendritten fehlte am vergangenen Wochenende wegen eines Blutergusses in der Wade. Trainer Dieter Hecking bestätigte am Donnerstag, dass der Belgier seine Verletzung auskuriert habe. Verzichten muss der Coach weiterhin auf den Brasilianer Raffael (Schlüsselbeinbruch).

Im 92. Westduell bestreitet Gladbachs Torhüter Yann Sommer sein 150. Bundesligaspiel für die Borussen. Der Schweizer hält in dieser Saison den Rekord von bislang neun Begegnungen ohne Gegentor und hat mit 18 Gegentreffern insgesamt auch die wenigsten hinnehmen müssen.

Spielerkader Borussia Mönchengladbach

Spielplan

Interview Yann Sommer auf borussia.de