Gladbach in Leverkusen wieder mit Ginter und Kramer

Von Schwäbische Zeitung

Nachdem sich mehrere Jugendliche und Heranwachsende in den späten Stunden des Donnerstags laut grölend und randalierend im Bereich der Innenstadt aufgehalten haben und sich auch durch die Polizei nicht beruhigen ließen, mussten gegen einige Platzverweise und Polizeigewahrsam ausgesprochen werden, wie die Polizei mitteilt. Nach einer Festveranstaltung im Zuge der Halloweennacht in der Angerstraße begaben sich etwa 30 Personen grölend und randalierend in Richtung Busbahnhof beziehungsweise in Richtung Innenstadt.