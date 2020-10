Gisdol trotz schwarzer Serie positiv - VfB verpasst Sieg

Markus Gisdol wollte Optimismus ausstrahlen. Die nun 15 sieglosen Bundesliga-Spiele in Serie brachten den Trainer des 1. FC Köln nicht davon ab, seine Mannschaft zu loben.

Mit dem 1:1 (1:1) am Freitagabend beim VfB Stuttgart könne er gut leben, sagte der 51-Jährige. Man habe nach dem Remis gegen Frankfurt eine Woche zuvor „den nächsten Punkt gesammelt“.

Gisdol wirkte nicht wie ein FC-Trainer, der nun länger als jeder seiner Vorgänger in der langen Geschichte des Traditionsclubs auf einen Sieg in der Bundesliga warten muss. Im Gegenteil: Er strahlte Zuversicht aus, obwohl auch er weiß, dass am nächsten Samstag der FC Bayern München nach Köln kommen wird.

Auch die Stuttgarter sind mit dem Remis zufrieden, obwohl sie mit einem Sieg zumindest über Nacht an den Bayern vorbeigezogen wären. Es sei „schrecklich“, dass das nicht gelungen sei, scherzte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. „Ich werde es überleben, dass wir die Tabellenführung nicht haben.“ Nach gerade mal 23 Sekunden hatte Orel Mangala die Kölner mit dem frühesten Tor der Saison überrumpelt. Eine herrliche Kombination schloss der Belgier mit einem platzierten Schuss ab.

Die extrem schwach gestarteten Gäste brauchten einen Strafstoß, um ins Spiel zu finden. „Aus dem Nichts“ sei der Elfmeter gekommen, haderte Matarazzo. Schiedsrichter Guido Winkmann hatte ihn nach einem unnötigen Foul von Atakan Karazor an Sebastian Andersson gegeben. Der Schwede selbst verwandelte, konnte dem Remis aber zunächst nicht besonders viel abgewinnen. „Ein Punkt ist ein Punkt. Aber wir brauchen mehr Punkte. Wir müssen wieder gewinnen“, sagte Andersson beim Streamingdienst DAZN. „Wir hatten unsere Chancen.“ Ismail Jakobs sagte, er sei „enttäuscht“.

Was bringt dieser Punkt den beiden Clubs also nun? Die Schwaben bleiben nach ihrem guten Saisonstart im oberen Mittelfeld der Tabelle. Der chronisch sieglose FC übernachtete zumindest als Drittletzter. Und nun kommen die Bayern.

