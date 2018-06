Ginczek, Castro, Arslan, Mané: Das ist dran an den Gerüchten beim VfB Stuttgart

Allerlei Höchstleistungen und Zahlen vermeldete der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gerade auf seiner Hauptversammlung, die kurioseste hat mit einem Lieblingsthema der deutschen Unternehmen zu tun: dem nicht unumstrittenen neuen Datenschutzgesetz. VfB-Boss Wolfgang Dietrich (69) hatte unter großem Jubel verkündet, dass auf den Namen des neuen Mannschaftsbusses die Namen aller 64 000 Mitglieder kommen sollten, bloß: Zum einen muss jedes Mitglied nun bis zum 8. Juli zustimmen, zum anderen könnte der Platz knapp werden, wenn all die Namen auf ein Gefährt mit 14 Metern länge und 2,5 Meter Breite passen müssen, also auf 35 Quadratmeter. Da könnte jedes Mitglied bloß ein Pünktle auf der Buslandschaft werden.

Etliche Punkte, am besten 2,2 pro Spiel im Schnitt – so viel wie unter Trainer Tayfun Korkut in der Rückrunde –, will der VfB auch in der nächsten Saison sammeln, die mit einem Testspiel gegen den spanischen Spitzenclub Atletico Madrid am 5. August beim „Tag des Brustrings“ offiziell eingeweiht wird.

Daniel Ginczek von Stuttgart jubelt über sein Tor. (Foto: Andreas Gebert/Archiv / DPA)

Zwar lehnt es der Tabellensiebte offiziell ab, den Europapokal als Ziel auszugeben, doch die immensen Investitionen, die offenbar noch forciert werden, sprechen eine andere Sprache. Noch auf zwei Schlüsselpositionen im 4-4-2-System sucht Manager Michael Reschke nach Verstärkung: Auf der Sechs, auf der eine spielstarke Alternative zu Santiago Ascacibar (und dem womöglich scheidenden Holger Badstuber) gebraucht wird. Und auf der Acht respektive auf der Zehn, auf der es am meisten Bedarf gibt in Stuttgart.

Ein kampfstarker Spielgestalter soll her, und hier gibt es einen klaren Favoriten: Der in Paderborn geborene Tolgay Arslan (27), Mittelfeldstar von Besiktas Istanbul, soll künftig das Spiel des VfB ankurbeln. Arslan hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 7,5 Millionen Euro und dürfte eine ähnlich hohe Ablöse kosten. Laut türkischen Medien soll der Deal noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Arslans Berater hatte bereits beim Wechsel von Rechtsverteidiger Andreas Beck im Januar seine Hände im Spiel. Unwahrscheinlich ist dagegen ein Wechsel des Dortmunders Gonzalo Castro, über den am Mittwoch mit viel Fantasie die „Bild“-Zeitung berichtete. Castro ist bereits 31 und hat zuletzt beim BVB enttäuscht, zudem würde er wohl ebenfalls etliche Millionen kosten.

Ginczek soll bleiben

Ebenso utopisch scheint der Abgang von Stürmer Daniel Ginczek zu sein, der zuletzt neben Mario Gomez ein ebenbürtiger Leistungsträger im Sturm war. Offenbar hat der VfL Wolfsburg Interesse an dem 27-Jährigen und bietet zehn Millionen Euro Ablöse, Reschke aber dementierte. „Ich bin total amüsiert über diese Arie. Es gibt null Komma null Kontakt zwischen den Vereinen“, sagte er der „Sport Bild“. „Für meine Begriffe ist das eine Ente. Stand heute ist Daniel Ginczek auf jeden Fall in der nächsten Saison Spieler des VfB.“

Keine Ente dagegen ist, dass der VfB einen Drei-Millionen-Euro-Nachschlag für sein Torhüter-Eigengewächs Bernd Leno bekommt, der gerade für 25 Millionen von Leverkusen zu Arsenal wechselte. Auch zwei weitere Personalien klingen glaubhaft. Mit dem seit langem verletzten Rechtsaußen Carlos Mané von Sporting Lissabon peilt der VfB eine Fortsetzung der Ausleihe bis 2019 an. Und auch am brasilianischen Juwel Roger Guedes (21) von Atlético Mineiro, mit neun Toren Erster der Torjägerliste, hat er Interesse. Der Flügeldribbler kostet zehn Millionen Euro Ablöse und passt genau in Reschkes Beuteschema.

Marc-Oliver Kempf (r) wechselt vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart. (Foto: Guido Kirchner/Archiv / DPA)

Mit 4:1 gewinnt der VfB Stuttgart beim deutschen Meister in München- der verrückte Abschluss einer verrückten Rückrunde. Stuttgart schafft nicht nur den Klassenerhalt, Nein der VfB darf nun sogar auf die große europäische Bühne hoffen. Und nicht nur deshalb ist in den vergangenen Wochen auch schon kräftig am Kader für die kommende Saison gebastelt worden.