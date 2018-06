Giggs beeindruckt von seinem neuen Chef-Trainer van Gaal

Vor dem Dienstantritt von Louis van Gaal bei Manchester United hat sich sein künftiger Assistent Ryan Giggs beeindruckt vom niederländischen Fußball-Nationaltrainer gezeigt.

„Louis hat eine klare Philosophie und er bleibt bei dieser Philosophie“, sagte die Club-Legende am Donnerstag. „Er hat keine Angst, Manchester United zu übernehmen. Er wird es genießen.“

Giggs hatte am vergangenen Montag mit dem englischen Traditionsclub die Saisonvorbereitung begonnen, van Gaal wird Mitte kommender Woche nach seiner Anstellung als Bondscoach in Manchester erwartet. Nach dem Scheitern im Halbfinale gegen Argentinien spielt die Niederlande am Samstag im Spiel um Platz drei gegen Brasilien. Nach der Rückkehr in die Heimat steht am Montag eine Ehrung an. Am Freitag bricht United zu einer USA-Reise nach Los Angeles auf.

