Gewichtheben: Russin mit Weltrekord - Schöppe 13.

Antalya (dpa) - Die Russin Tatjana Kaschirina hat bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften in Antalya für Furore gesorgt. Die 19 Jahre alte Europameisterin gewann bei den superschweren Frauen (über 75 kg) mit der Zweikampflast von 315 Kilogramm und markierte dabei gleich drei Weltrekorde.

Im Reißen steigerte sie die Höchstmarke überraschend um fünf auf 145 Kilo, im Stoßen (170 kg) und Zweikampf markierte sie Junioren-Weltrekorde. Zweite wurde die Chinesin Meng Suping (310 kg) vor der Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Jang Mi Ran aus Südkorea (309 kg).

Kathleen Schöppe aus Chemnitz kam auf Rang 13. Die 27-jährige hatte am Vortag in der B-Gruppe 242 (106/136) Kilogramm bewältigt und musste auf ihre Platzierung bis zu A-Gruppe am Samstag warten. Im Zweikampf und im Stoßen stellte sie persönliche Bestleistungen auf. „Wenn es weiterhin so gut läuft, möchte ich schon zu Olympia“, sagte die künftige Verwaltungsfachangestellte der Stadt Chemnitz. Frauen- Bundestrainer Thomas Faselt war zufrieden mit seinem fünfköpfigen Team: „Das war mehr als wir erwartet haben. Ich bin stolz auf die Frauen.“

In der Qualifikation für London 2012 hat das Frauen-Team inoffizielle 56 Punkte gesammelt. Damit hätte die Mannschaft, die in Peking nur mit Julia Rohde vertreten war, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwei Olympia-Startplätze sicher. Mehr noch: Die Ausgangslage berechtigt sogar zum Angriff auf drei Tickets. Bei der WM im nächsten Jahr wird die Qualifikation fortgesetzt.