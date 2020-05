Gewerkschaft der Polizei fürchtet Fan-Leichtsinnigkeit

Von Deutsche Presse-Agentur und lhe

Weil sie als falsche Polizisten mehrfach Senioren betrogen haben sollen, sind drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Ravensburg mitteilten, soll die im Bodenseeraum und in der Türkei agierende Callcenter-Betrugsbande ihre Opfer um insgesamt rund 200 000 Euro gebracht haben. Dabei gelang es laut Ermittlern auch, einen Fall in Hessen zu verhindern.

Bereits Ende März erbeuteten falsche Polizisten 17.