Gesundheitsminister: Rückkehr der Fans hat keine Priorität

In Krauchenwies ist am Sonntagnachmittag ein 49-jähriger Badegast in einem Baggersee ertrunken. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos, der Mann starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.

49-Jähriger treibt leblos im Wasser Laut ihrem Sprecher Oliver Weißflog war der Notruf um 14.22 Uhr eingegangen. Zeugen entdecken auf dem Lutzer See einen leblos auf dem Wasser treibenden Mann.

Die Zeugen schwammen auf einer Luftmatratze zu ihm, zogen ihn an Land und leiteten die ...