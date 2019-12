Gescheitertes Experiment

Mit German Finster aus Bad Waldsee hat am Montag nun auch der vierte Bewerber seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl öffentlich bekanntgegeben. Der 57-Jährige erklärte gegenüber der SZ, dass er mehr als 50 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten bekommen habe. Voraussichtlich am 11. Januar auf dem Markt und danach am 16. Januar bei der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle werde er sich der Öffentlichkeit präsentieren und seine Ziele für das höchste kommunalpolitische Amt vorstellen.