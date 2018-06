Geraint Thomas baut Führung bei Dauphiné-Rundfahrt aus

Die grünen Punkte zeigen Anlagen, die am 13. Juni nicht in Betrieb sind. Die roten Punkte sind Anlagen, die am 13. Juni scharf gestellt sind. Bei der Stadt Biberach sind sie schon betriebsbereit. Erfahren Sie mehr, indem Sie auf die Punkte klicken.

Wenn es demnächst in Biberach und im Landkreis häufiger blitzt, muss es kein Gewitter sein. Denn Stadt und Kreis nehmen jetzt nach und nach ihre neuen Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb, die sie in den vergangenen Monaten aufgebaut haben.