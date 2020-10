Gentner startet neuen Management-Lehrgang: „Riesige Chance“

Als „eine Katastrophe“ bezeichnet Hanns Roggenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, den mutmaßlichen Schrotpatronen-Anschlag auf das Maisfeld eines Landwirtes aus Ehingen-BerkachDerweil ermittelt die Polizei wegen versuchter Sachbeschädigung.

Ich weiß nicht, was diese Leute denken, die so etwas machen. Die sind sich vermutlich gar nicht bewusst, was da passieren kann.

Hanns Roggenkamp

Leider seien Sabotageakte wie jener Ende September auf den beiden Maisfeldern in ...