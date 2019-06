Generalprobe in Warschau

Es geht wieder los. Nach einer Trainingswoche in Stuttgart setzte sich das deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Karla Borger/Julia Sude am Pfingstmontag wieder in das Flugzeug. Ziel: Warschau, wo das nächste Vier-Sterne-Turnier des Weltverbandes FIVB ausgetragen wird, welches gleichzeitig der letzte große Test vor den Weltmeisterschaften in Hamburg (28. Juni bis 7. Juli) ist.

Vor Ort wird das Team betreut von Sportdirektor Burkhard Sude, der Sportpsychologin Nadine Volkmer und Teammanager Constantin Adam. „Wir wollen wieder in die Erfolgsspur zurück. Es waren, was wir nach der genauen Analyse festgestellt haben, auch nur Kleinigkeiten, die die beiden Spiele von Ostrava gekippt haben. Das ist als kleiner Betriebsunfall zu den Akten gelegt“, sagt Burkhard Sude.

Borger/Sude, die für die DJK TuSa 06 Düsseldorf starten, freuen sich laut Mitteilung sehr auf den Tourstopp an der Weichsel. „Das ist ein sehr familiärer Beachclub mit einem sehr netten Besitzer und tollen Mitarbeitern“, sagt die Friedrichshafenerin Julia Sude. „Die haben schon im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht, in dem sie damals in Rekordzeit das Turnier auf die Beine gestellt haben. Respekt! Ich fühle mich da sehr wohl.“ Und Karla Borger freut sich auf die gute Stimmung an den Courts: „Die polnischen Fans sind richtig verrückt und sorgen für eine tolle Atmosphäre.“

WM-Gruppe ist ausgelost

Die Auslosungen für die Weltmeisterschaften in Hamburg stehen derweil fest. Borger/Sude spielen in der Gruppe E und treffen dort auf Alix Klineman/April Ross aus den USA, Xinxin Wang/Chen Xue aus China und auf Valeria Mendoza/Lolette Rodriquez aus Nicaragua. Einfach zusammengefasst lässt sich sagen: zweimal sehr harte Nuss (USA und China) und ein Überraschungs-Ei mit dem unbekannten Team aus Nicaragua.