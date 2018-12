Gelungener Neuhaus-Einstand: Bielefeld siegt in Kiel

Die Rutschen haben ihren Test bestanden. Die Kinder von Bäderchef Stefan Powolny haben gar nicht genug bekommen. Jetzt sind die letzten Handwerker am Werk, am Montag kommt die Putzkolonne und überhaupt jeder, der im Wellenbad arbeitet, um alles startklar zu machen für Dienstag, 18. Dezember. Dann geht der Anbau ans Wellenbad in Betrieb, rechtzeitig zu den Weihnachtsferien.

Für die Stadt und die Bädergesellschaft sei der Anbau mit Rutschen und Bewegungsbad ein besonderes Bauvorhaben gewesen, sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, ...