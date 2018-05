Geismayr fährt am Gardasee zu einem deutlichen Sieg

Daniel Geismayr vom Team Centurion Vaude aus Ravensburg hat beim Mountainbike-Festival in Riva del Garda/Italien einen deutlichen Sieg gefeiert.

Geismayr und Teamkollege Markus Kaufmann gingen mit gemischten Gefühlen auf die 93 Kilometer lange Ronda Extrema, die mit 3838 Höhenmetern ihren Namen zurecht trägt. Vor allem Geismayr machte nach der durchwachsenen EM gleich zu Beginn Druck, um zu sehen, was Beine und Konkurrenz hergeben. So formierte sich zügig in der ersten langen Kletterpassage eine zwölfköpfige Spitzengruppe, inklusive Geismayr und Kaufmann, die sich in der technischen Abfahrt weiter verkleinerte. Auch in den folgenden Anstiegen war meist Geismayr, der Mann im österreichischen Meisterjersey vorne, und recht bald setzte er die Fahrt an der Spitze nur noch mit den zwei Italienern Samuele Porro und Tony Longo fort. Erst am letzten Berg konnte Geismayr auch diese endgültig abschütteln und im Ziel in Riva nach 4:17 Stunden einen recht deutlichen Sieg feiern. Teamkollege Kaufmann rundete ein solides Rennen in einem für den Gardasee gewohnt starkem Feld auf Rang 20 ab.

„Die Form war heute super und ich konnte endlich umsetzen, was mir das Training schon lange sagte! Hier in einem Spitzenfeld zu gewinnen ist genial. Ein wenig besonders auch, da ich hier vor zehn Jahren am Festival eines meiner ersten Marathons überhaupt gefahren bin“, sagte Geismayr.