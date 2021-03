Geiselsöder bekommt Trainingscamp-Vertrag bei Dallas Wings

Basketball-Nationalspielerin Luisa Geiselsöder darf wieder auf eine Karriere in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga WNBA hoffen.

Sie hat von den Dallas Wings einen Vertrag für ein Trainingslager mit dem Team bekommen. Das gaben die Wings bekannt. Die 21 Jahre alte Geiselsöder aus Ansbach spielt derzeit bei Landerneau Bretagne Basket in Frankreich.

„Wir freuen uns, dass wir Luisa unter Vertrag nehmen konnten und ihr die Möglichkeit geben können, um einen Platz im Kader zu kämpfen in unserem kommenden Trainingscamp“, sagte Wings-Präsident und -Geschäftsführer Greg Bibb. Geiselsöder habe bewiesen, dass sie eine der besten jungen Spielerinnen in Europa sei.

Im April vergangenen Jahres war Geiselsöder bei der Talenteauswahl in den USA von Dallas gezogen worden, hatte aber den Sprung in den Kader danach verpasst. Die Wings hatten damals allerdings schon erklärt, dass sie ihre Rechte an Geiselsöder behalten würden.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-800083/2

Mitteilung