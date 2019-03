Geiger nach erstem Durchgang bei WM auf Platz zwei

Die VR-Bank Ostalb reduziert Filialen. Von 37 Filialen, davon fünf SB-Filialen, bleiben 31 übrig, davon neun SB-Filialen. Das hat die Bank in einem Pressegespräch am Freitag bekanntgegeben.

Die künftige Filialstruktur war am Mittwochabend vom Aufsichtsrat abgesegnet worden. Am Donnerstag wurde die Belegschaft informiert und am Freitagmorgen die Verwaltungsspitzen der betroffenen Kommunen. Vorstandsvorsitzender Kurt Abele machte die Veränderungen im Filialnetz am veränderten Kundenverhalten fest.