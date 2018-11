Geheimtest ohne Fans: Union spielt 1:1 gegen Dynamo

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat sich in einem bis zum Anpfiff verheimlichten Testspiel 1:1 (1:0) von Ligakonkurrent Dynamo Dresden getrennt.

Die Tore im Stadion An der Alten Försterei erzielten Kenny Prince Redondo (3.) von Union und Baris Atik (59). Am 28. Oktober hatten beide Mannschaften an gleicher Stelle im Meisterschaftsspiel 0:0 gegeneinander gespielt.

Das neuerliche Aufeinandertreffen in der Länderspielpause fand ohne Zuschauer statt. Nur Medienvertreter waren zugelassen. Aus Sicherheitsgründen durfte die Partie im Vorfeld nicht angekündigt werden und während der Begegnung auch keine Live-Berichterstattung erfolgen.

Die Anhänger beider Lager stehen in großer Rivalität zueinander. Deshalb hatte die Polizei darauf gedrängt, über das Freundschaftsspiel zwischen Union und Dresden erst im Nachgang zu berichten.

Informationen zu Union Berlin

Informationen zu Dynamo Dresden