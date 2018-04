Gegen Straubing wird es ernst

Die Vorbereitung ist zu Ende, die Spielzüge müssen einstudiert sein. Am Sonntag um 15 Uhr wird es erstmals in dieser Saison ernst für die Ravensburg Razorbacks. Die American Footballer des TSB Ravensburg treffen in der German-Football-League 2 Süd (GFL) im Lindenhofstadion in Weingarten auf den Aufsteiger Straubing Spiders.

Im vergangenen Jahr hatten die Razorbacks bei den Heimspielen im Schnitt mehr als 1000 Zuschauer. Auf eine große Kulisse hofft Kapitän Sebastian Trabold auch am Sonntag. „Zu Hause die Saison anfangen zu können ist spitze“, sagt Trabold. „Das pusht einen zusätzlich.“ In der Vorbereitung auf die neue Saison in der GFL 2 Süd hatten die Ravensburger nur ein öffentliches Testspiel – gegen den österreichischen Zweitligisten Cineplexx Blue Devils Hohenems gewannen die Razorbacks mit 41:13. „Es war ein sehr guter Test“, meinte Ravensburgs Cheftrainer John Gilligan. „Aber wir wissen auch, dass uns in der GFL 2 andere Kaliber erwarten.

Wie groß das Kaliber Straubing sein wird, ist dabei noch nicht so klar. Die Spiders sind neu in der Zweiten Liga, im vergangenen Jahr setzten sich die Bayern in der Regionalliga Süd durch, sicherten sich die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die GFL 2 Süd. Von 1999 bis 2002 spielte Straubing schon einmal in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, danach ging es hinab bis in die Aufbauliga. Seit 2012 gehörten die Spiders zu den Topteams der Regionalliga Süd, im vergangenen Sommer klappte es dann mit dem Aufstieg.

Malik Norman ist wieder fit

Zu den Favoriten in der GFL 2 Süd gehören die Straubinger nicht – im Gegensatz zu den Razorbacks. „Wir wollen uns jedes Jahr verbessern“, sagt Kapitän Trabold. Vergangene Saison wurden die Ravensburger hinter den Kirchdorf Wildcats Vizemeister. „Wir wollen wieder um die Meisterschaft mitspielen.“ Gut für die Razorbacks ist, dass der neue Running Back Malik Norman bis Sonntag wohl wieder fit wird. Gegen Hohenems saß der US-Amerikaner wegen einer im Training erlittenen Fußverletzung nur in Zivil auf der Bank. „Malik gibt unserem Laufspiel ein ganz anderes Level“, sagt Gilligan, der in Hohenems nur den Back-up Christian Orben als Running Back hatte. „Er hat seine Sache gut gemacht, aber er ist ganz klar der Back-up“, sagt Gilligan.

Ob auch die geplante Verstärkung für die Abwehrreihen bis Sonntag da ist, wollten die Ravensburger nicht verraten. Eigentlich hatten die Razorbacks bereits einen US-Amerikaner für die Defense gefunden, der Spieler sprang im letzten Moment aber wegen eines lukrativeren Angebots aus Kanada wieder ab. Maximal zwei Importspieler dürfen in der GFL 2 gleichzeitig auf dem Feld stehen – in der Offensive der Razorbacks sind das Quarterback Garrett Dellechiaie und Running Back Malik Norman, in der Verteidigung bislang nur Tyler Clifton.

Neben den Razorbacks gelten die Nürnberg Rams und der Absteiger Saarland Hurricanes als Favoriten auf die Meisterschaft. „Wir wollen die Liga aufmischen“, ist die selbstbewusste Ansage von Trabold. Unter der Woche mussten sich die Footballer intensiv das Video der Partie in Hohenems anschauen. „Die Trainer haben einige Fehler gefunden und analysiert“, sagt Trabold. „Die haben wir versucht, in dieser Woche im Training abzustellen.“

Im vergangenen Jahr war das Spiel der Razorbacks durch Quarterback William Benson und Running Back Lennies McFerren extrem lauflastig. In dieser Saison soll Dellechiaie die Offensive deutlich variabler machen – mal mit Pässen auf die Receiver, mal mit Laufspielzügen. „Wir möchten einiges anders machen als im Vorjahr“, kündigt Gilligan an. Dafür sei die Partie in Hohenems ein guter Test gewesen. Mehr aber auch nicht – denn ernst wird es erst am Sonntag. „Wir“, kündigt Trabold an, „sind gut vorbereitet.“