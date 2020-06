Gefängnisstrafe gegen Ex-FIFA-Vize Napout bestätigt

Ein Berufungsgericht in New York hat am 22. Juni die strafrechtlichen Verurteilungen der ehemaligen Fußball-Funktionäre Juan Ángel Napout (62) und José Maria Marin (88) bestätigt.

Damit bleibt es bei der neunjährigen Gefängnisstrafe gegen den ehemaligen FIFA-Vizepräsidenten Napout aus Paraguay. Der ehemalige Chef des brasilianischen Fußballs, José Maria Marin, war hingegen im April wegen seines fortgeschrittenen Alters aus der Haft entlassen worden.

Die Fußball-Weltverband FIFA hat Napout im vergangenen September wegen Bestechung lebenslang gesperrt und zu einer Strafe von umgerechnet 913.000 Euro verurteilt. Napout war 2018 von einem New Yorker Gericht wegen der Annahme von Schmiergeldern in Höhe von rund 10,5 Millionen Dollar zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er war während seiner Zeit als Funktionär sowohl Präsident des Fußball-Verbandes von Paraguay als auch der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL. Er wurde 2015 im Zuge des Korruptionsskandals um die FIFA festgenommen.

Marin war im Dezember 2017 zu 41 Monaten Haft verurteilt worden wegen organisierte Kriminalität, Betrug und Geldwäsche. Der Staatsanwaltschaft zufolge erhielt Marin insgesamt 6,5 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern.

