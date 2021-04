Gedikli erhält Profi-Vertrag in Leverkusen

Bayer Leverkusen hat Stürmer Emrehan Gedikli mit einem Profivertrag für ein Jahr ausgestattet. Der 18-Jährige ist in jeder Hinsicht ein echtes Eigengewächs.

Als Siebenjähriger trat Gedikli dem Verein bei und hat bis heute nie für einen anderen Club gespielt. Im Sommer 2019 begann er beim Verein zudem eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann.

Gedikli ist U18-Nationalspieler und überzeugte in den Junioren-Bundesligen mit 43 Toren in 43 Spielen. In der Gruppenphase der Europa League wurde er schon dreimal eingewechselt. „Das hat natürlich Lust auf mehr gemacht“, sagte der gebürtige Oberhausener, den Sportdirektor Simon Rolfes als „Angreifer mit ausgeprägtem Torriecher“ bezeichnete.

