Gaudin neuer HSV-Trainer - Schwalb aus Klinik entlassen

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat einen neuen Trainer. Der Franzose Christian Gaudin unterzeichnete am Donnerstag einen Vertrag für zunächst ein Jahr, teilte der Verein mit. Der 47-Jährige war zuletzt Nationaltrainer Rumäniens.

Davor betreute er den französischen Erstligisten Saint-Raphaël Var HB. „Die Handball-Bundesliga kenne ich noch sehr gut aus meiner Zeit in Magdeburg. Gegen den HSV zu spielen, war nie leicht. Ich möchte dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so bleibt“, sagte Gaudin.

Als Aktiver war Gaudin Torwart und brachte es auf 247 Länderspiele für Frankreich. Mit dem Nationalteam wurde er 1995 und 2001 Weltmeister. In der Bundesliga spielte Gaudin für Hameln und Magdeburg, wo er zum siegreichen Team gehörte, das 2002 die Champions League gewann.

Eine Woche nach seinem Herzinfarkt ist der frühere HSV-Trainer Martin Schwalb aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dies teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der 51-Jährige konnte die Klinik am Abend verlassen. Er sei sehr froh, dass er „die erste Nacht wieder in meinem eigenen Bett und bei meiner Familie verbringen konnte. Ich möchte mich noch einmal bei den Ärzten des Heidberg Krankenhauses bedanken“, sagte Schwalb laut Mitteilung. In den nächsten Tagen werde er mit einer mehrwöchigen Reha beginnen.

Der frühere Nationalspieler hatte am vergangenen Donnerstag einen Herzinfarkt erlitten. Zuvor war mit ihm über die Auflösung seines Vertrages verhandelt worden. Schwalb ist nunmehr als möglicher Sportdirektor im Gespräch.